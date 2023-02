الدبيبة يبحث مع هيئة شؤون الحج ترتيبات موسم الحج الحالي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ أمس الاثنين، مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ونائبه ترتيبات موسم حج هذا العام 1444هـ.

وقال نائب رئيس الهيئة “صبري البوعيشي”؛ إن الاجتماع ناقش زيارة وفد من الهيئة إلى المملكة العربية السعودية الأيام القادمة لإتمام إجراءات التعاقد لاستقبال الحجاج الليبيين.

وأشار البوعيشي إلى أنهم يهدفون لتقديم أحسن الخدمات للحاج الليبي من نقل وترحيل وإقامة بالمناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وفق قوله.

وكان نائب رئيس هيئة الحج والعمرة صبري البوعيشي قد صرح للأحرار بأن حصة ليبيا هذا العام ستبلغ 7800 حاج، مضيفا أن الهيئة ستبدأ الفترة القادمة في العمل من جميع الفروع في ليبيا لإنهاء إجراءات الحجاج وفق جدول زمني محدد، على حد قوله.

