ليبيا.. دبيبة وشكشك والكبير يطلعون على مشاكل النهر الصناعي ويتوعدون بحلها

عقد اليوم الثلاثاء، بديوان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع جهاز النهر الصناعي، اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء الموارد المائية طارق بوفليقة، والمالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ولجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، بحضور رؤساء الأجهزة التنفيذية، والإدارات الفنية بالمؤسسات ذات العلاقة بملف المياه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن الاجتماع خصص لمتابعة أوضاع جهاز النهر والوقوف على الصعوبات التي تواجهه في القيام بمهامه الأساسية.

وأكد دبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بمشروعات المياه، وأهمها جهاز النهر الصناعي، شرط وجود خطة معتمدة، وإعطاء الأولوية للمشروعات المتوقفة منذ سنوات، وأهمها خط تغذية مدن الساحل الغربي من آبار غدامس، وخط تغذية أجدابيا ـ طبرق المتوقفان منذ العام 2010م، والبدء في صيانة الآبار العاطلة والبالغ عددها 147 بئراً في منظومة الحساونة، مشدداً على أنّ التأخُّر في تنفيذ هذه المشروعات لن يُسمح به.

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وقدّمت إدارة المشروعات بجهاز النهر، عرضاً ضوئياً أوضح الصعوبات والمشاكل التي تواجهه، وتحديد المشروعات المتوقفة، والتدفقات المالية اللازمة، والجدول الزمني المعتمد.

من جهتهما أشاد الكبير وشكشك، في كلمتهما، بأهمية هذا الاجتماع الذي لم ينعقد منذ سنوات، مؤكدين ضرورة أن يكون ملف المياه أساسيا في ميزانية التنمية 2023، وفق أولويات هامة وواضحة.

وفيما يخص مصادر التمويل، فقد تم التأكيد على أن القوانين ذات العلاقة تمّ تعديلهم بالقانون رقم 5 لسنة 2003 الذي ينص على توفير مخصصات مالية من باب التنمية لصالح مشروعات النهر الصناعي.

وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع، على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة بجهاز النهر وإصلاح الآبار العاطلة، وتشكيل لجنة بشكل عاجل من كافة الجهات ذات العلاقة لوضع رؤية واضحة لملف المياه.