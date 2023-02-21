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رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة يبحث مع وزير التخطيط والمالية مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش أن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023.م وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة موضحاً بأنه سيتم إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله.

كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022.م والعام 2023.م

وشدد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش على أهمية مراسلة هيئة الرئاسة من قبل وزير التخطيط والمالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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