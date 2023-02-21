قويرب: رئاسة مجلس الدولة مُرتهنة للخارج وهدفها تعطيل أي مشروع وطني

قال عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، إن رئاسة مجلس الدولة مُرتهنة للخارج، ولا ننتظر الكثير منها كما أنها ناقض للعهود، ومُصممة خصيصًا لتعطيل أي مشروع وطني في ليبيا.

وأضاف، أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الدولة، يعلمون أنهم وُجدوا لتعطيل عمل مجلس النواب، فيجب أن نبحث عن شريك سياسي آخر في المنطقة الغربية غير مجلس الدولة، مثل المجلس الأعلى للقضاء أو أن يكون المجلس الرئاسي هو البديل بشكل واضح.

وتابع، أن مجلس الدولة ليس الطرف السياسي الوحيد في المنطقة الغربية الذي يجب أن نربط مصيرنا بمصيره، وهناك أيادي خفية تتدخل كل مرة لإفشال أي مشروع وطني للتوافق، بعضها داخلي والكثير منها خارجي.