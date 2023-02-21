الجهاني: يمكن إجراء الانتخابات على أساس التعديل الدستوري الـ13

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن “التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره المجلس يعد بمثابة وثيقة دستورية يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسها”.

وقال «الجهاني»، في تصريحات لوكالة سبوتنك الروسية، إن “البرلمان أكد عبر هذه الوثيقة أنه لا يعرقل المسار السياسي، ولا يقف أمام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات، كما تصدر بعض الأطراف الأمر على المستوى المحلي أو الدولي”.

وختم الجهاني موضحًا أن”تصريحات رئيس المجلس عقيلة صالح التي يطرح فيها عرض الوثيقة للاستفتاء خطوة تقطع الطريق على المماطلة المحتملة، أو إلقاء اللوم على البرلمان”.