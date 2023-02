ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة عن تأييده مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الداعي إلى تشكيل حكومة مصغّرة بإشراف دولي بهدف الترتيب للانتخابات نهاية نوفمبر المقبل.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة ضروري لإجراء الانتخابات.

