آمر غرفة عمليات سرت يؤكد ضرورة الحفاظ على أمن المؤسسات النفطية

أكد آمر غرفة عمليات سرت، اللواء أحمد سالم عطية الله، ضرورة تذليل جميع الصعوبات، والحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات النفطية، بمنطقة رأس لانوف، ومراعاة قواعد الأمن والسلامة في تأمين المواقع الإستراتيجية.

وأكد خلال اجتماع مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، واللواء ناجي أحمد موسى، وجميع مدراء ومراقبين الشركات النفطية الواقعة بمنطقة رأس لانوف، ضرورة عدم التدخل في الشؤون الفنية والتقنية للشركات النفطية ومنع ممارسة أي ضغوط عليها لتوفير مطالب معينة إلا بموجب الإجراءات القانونية التي تخول بذلك.