رئيس النواب يزور جامعة بنغازي للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتطوير 

جرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، زيارة تفقدية إلى جامعة بنغازي، رفقة نائبيه الأول والثاني الأستاذ فوزي النويري، والدكتور عبدالهادي الصغير، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس عيسى العريبي، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بالمجلس، السيد بدر علي.

وشارك في الجولة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، وأعضاء اللجنة فرج اقعيم، وعبد الرحمن زيد، ورئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وموظفي وطلبة الجامعة.

واطلع عقيلة مع الحضور على سير أعمال الصيانة، كما عبر رئيس مجلس النواب والأعضاء عن امتنانهم العميق لكافة الجهود المبذولة من اللجنة، حاثين اللجنة على بذل مزيد من الجهود لإنجاز والانتهاء من عمليات الصيانة لهذا الصرح التعليمي الكبير بما يضمن توفير المناخ التعليمي للطلاب.