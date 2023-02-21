ليبيا الان

افتتاح مجمع مدرجات يسع 3000 طالب في جامعة طرابلس

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2023

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء في احتفالية افتتاح مجمع مدرجات جديد مكتمل التجهيز في جامعة طرابلس.

وبينت منصة “حكومتنا” أن مجمع المدرجات يضم (6) مدرجات عالية التجهيز مع كافة مرافقها المختلفة، ويسع ما يزيد عن 3000 طالب.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، إن عودة الحياة أصبحت واقعا ملموسا تشهده كافة القطاعات ومن ضمنها التعليم العالي، معتبرا استكمال المشروعات بالجامعة ضمن خطة وزارة التعليم العالي. 

وشارك في افتتاح مجمع المدرجات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك