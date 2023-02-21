افتتاح مجمع مدرجات يسع 3000 طالب في جامعة طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2023

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء في احتفالية افتتاح مجمع مدرجات جديد مكتمل التجهيز في جامعة طرابلس.

وبينت منصة “حكومتنا” أن مجمع المدرجات يضم (6) مدرجات عالية التجهيز مع كافة مرافقها المختلفة، ويسع ما يزيد عن 3000 طالب.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، إن عودة الحياة أصبحت واقعا ملموسا تشهده كافة القطاعات ومن ضمنها التعليم العالي، معتبرا استكمال المشروعات بالجامعة ضمن خطة وزارة التعليم العالي.

وشارك في افتتاح مجمع المدرجات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.