ليبيا – تلقى عميد بلدية المرج وليد صلهوب اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا خلال اجتماعه مع نائبه رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة علي القطراني للاطلاع على نتائج زيارة رئيس الغرفة لبلدية المرج.

باشاآغا اطمأن بحسب المكتب الإعلامي للمجلس التسييري المرج على أهالي البلدية بعد الهزات التي تعرضت لها مؤخرًا، وأخبرهم بأن الحكومة اطلعت على نتائج زيارة رئيس وأعضاء غرفة الطوارئ وأهم الاحتياجات الضرورية الواجب توفرها في هذه الظروف الاستثنائية، وأن الحكومة ستعمل على توفير كل ما يلزم من مستلزمات طبية ومستشفيات ميدانية وغيرها.

كما كان على رأس الاحتياجات التي نوقشت، صيانة محطة تحلية مياه بوترابة المغذي الرئيسي لبلدية المرج بمياه الشرب وإعطاء الأولوية للبدء الفوري في صيانة هذه المحطة ذات الأهمية القصور لمدينة المرج وضواحيها والتواصل مع الشركة المنفذة لهذا المشروع ودعوة إدارتها للحضور للحكومة لإتمام الإجراءات اللازمة بشأن بدء العمل فورًا لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بوترابة.

Shares

The post باشاآغا يتابع مع عميد بلدية المرج عمل غرفة الطوارئ.. ويؤكد على توفير الاحتياجات الضرورية للبلدية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية