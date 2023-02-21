ضبط شخص بحوزته قنبلة ومبالغ مالية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن ضبط شخص بحوزته قنبلة وسلاح ومواد مُسكرة ومبالغ مالية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين والمُجاهرة بالأمن .

وتم إجراء إستيقاف أمني مُفاجئ بإمرة السيد رئيس الغرفة المشكلة من قبل السيد مدير أمن بنغازي ورئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي وبحضور رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب عزالدين سوسري .

وبحسب مديرية الامن، تم الإشتباه بمركبة نوع هيونداي أفانتي بيضاء اللون مُعتمة بالكامل وعند إستيقافها كان سائق المركبة مُرتبكاً مما أثار شكوك مجموعة التحريات فقاموا بتفتيش المركبة إحترازيا وتم العثور داخل المركبة على قنبلة يدوية (رمانة)وسلاح أبيض نوع (سكين) وعدد 2 قنينة سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة ومبلغ مالي مبعثر داخل كيس وقدره 3483 دينار ومبلغ مالي آخر عُثر عليه داخل المركبة ايضا وقدره 185 .

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة .