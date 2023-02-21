أعيان وحكماء خليج السدرة يكرمون آمر غرفة عمليات الخليج والوحدات العسكرية المشاركة في تأمين المنطقة

كرم أعيان وحكماء بلدية خليج السدرة، امر غرفة عمليات الخليج نظير ما قامت به الغرفة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة من مجهودات جبارة في استباب الأمن داخل منطقة الهلال النفطي مع باقي الأجهزة الأمنية .

حكماء ومدراء القطاعات في منطقة خليج السدرة، كرموا اللواء مع الضباط وضباط الصف والجنود الذين كان لهم دور بارز في إنجاح العملية الأمنية.

هذا وأثنى الحاضرون على دور مجلس الحكماء في منطقة راس لانوف وخليج السدرة في فض النزاعات والإشكاليات التي حدثت وعن دور الكتيبة 302 صاعقة في تأمين منطقة الهلال النفطي بالكامل ودور القيادة العامة للقوات المسلحة في توفير ما يلزم من أجل حماية الوطن والمواطن.