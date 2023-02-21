حسني بي: ليبيا تفقد 2 مليار دينار من إيرادات النفط بسبب التهريب إلى تونس 

رأى حسني بي، رجل الأعمال الليبي، أن الدولة الليبية تفقد ما نحوه 400 مليون دولار بما يساوي 2 مليار دينار، من إيرادات النفط التي تذهب إلى تونس عبر التهريب.

وقال “بي”، في منشور له عبر فيسبوك، أن هناك تقرير صحفي تونسي مبني على تقرير البنك الدولي يؤكد أن 495 مليون لتر بنزين ونافطة، تهرب من ليبيا إلى تونس سنويا.

وأضاف رجل الأعمال الليبي أنه يعتقد أن الرقم محافظ بل يتعداها، وأن المهرب إلى تونس يمثل 17% من استهلاك تونس.

وأوضح بقوله، “حتى إن اعتبرنا الرقم صحيح فقيمة المهرب 400 مليون $ ( 2 مليار دينار) تذهب لتمويل الجريمة المنظمة”.