استيقافات أمنية مُفاجئة لضبط مطلوبين في بنغازي

أجرى أعضاء مركز شرطة الكويفية ببنغازي عدة إستيقافات أمنية داخل إختصاصه مفترق الكهرباء ،مفترق الصدرية، طريق التحلية، بإمرة السيد رئيس المركز اللواء محمد مراجع الدرسي .

وبحسب مدرية أمن بنغازي، إستهدفت هذه الإستيقافات الأشخاص المطلوبين للعدالة وتفتيش المركبات إحترازيا لضبط الأسلحة والمركبات التي لاتحمل لوحات معدنية والمركبات ذات الزجاج المُعتم.

وتم ضبط العديد من المركبات المُخالفة وضبط عدة أشخاص من جنسيات أجنبية وكما تم التعاون مع رجال المرور في تسهيل حركة السير بمفترق الكهرباء وتم حضور دورية تابعة لقسم إنضباط الشرطة بإمرة الرائد عبدالله بن دردف للإسناد بجزيرة المنقار .

وأفاد السيد رئيس مركز شرطة الكويفية بأن الحملات مُستمرة وبشكل يومي لضبط الشارع العام .