الخارجية القطرية: الانتخابات في ليبيا السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تفاصيل الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى واشنطن لحضور اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيـا.

وقال الأنصاري، في تصريح صحفي، إن الخليفي “سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين بالخارجية الأمريكية”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن “دولة قطر تولي اهتماما كبيرا جدّا بشأن الأشقاء في ليبيا، وأن حضور هذا الاجتماع يؤكد أهمية الملف الليبـي لدى بلاده”.

وأوضح الأنصاري أن “الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبيـة”.

وختم مبينًا أن “الموقف القطري يدعم الوصول إلى الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد”.