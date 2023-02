ليبيا – طالب السفارة الأمريكية لدى ليبيا باستخدام عائدات ليبيا الهامة لصالح كل الشعب الليبي.

السفارة وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “يجب استخدام عائدات ليبيا المهمة لصالح كل الشعب الليبي، والمزيد من الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد”.

Shares

The post السفارة الأمريكية: الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في استخدام عائدات ليبيا لصالح الليبيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية