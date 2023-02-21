برئاسة مدير عام (وال) : تشكيل لجنة الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023 م

بنغازي 21 فبراير 2023 (وال)- أصدر رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، قرارًا بتشكيل لجنة للإعداد الفني والمالي لبرنامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023 م برئاسة مدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية المجبري.

وحدد القرار في مادته الأولى أعضاء اللجنة وهم :

1 – المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله عوض بليحق.

2 – المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عمر على بو خطوة.

3 – مدير إدارة الإذاعات المسموعة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبد الناصر محمد الحاسي.

4 مدير قناة وإذاعة الليبيو الثقافية محمد فتح الله سويسي.

5 – مدير مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام – القطاع الخاص على عمر بن جابر.

6 – رئيس تحرير مجلة الليبي الثقافية الصديق إبريك بودوارة.

7 – مدير مكتب الثقافة بنغازي محمد الشريف بوغرارة.

8 – مدير إدارة المطبوعات بوزارة الثقافة أنور على الشويهدي.

9 – رئيس ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية أسامة محمد بركة.

10 – نقيب الفانيين خليل عبد الحميد العريبي.

11 – مندوب عن المهن الموسيقية عمر الفتيوري التاورغي.

12 – مندوب عن الممثلين رافع عبد الونيس نجم.

13 – نقيب الصحفيين بهاء عبد القادر الكواش.

14 – مدير مكتبة بنغازي محمد عبد السلام المسلاتي.

15- رئيس فرع الهيئة العامة للصحافة بنغازي زينب عبد القادر شاهين.

16 – رئيس المركز الإعلامي بجامعة بنغازي أسماء فرج البرعصي.

17 – مدير مكتب رئيس المجلس التسييري بنغازي يوسف الزواوي حمد.

18 – رئيس مجلس الثقافة العام محمد رمضان محيا.

19 – مؤسسة براء للثقافة والفنون – مجمع مدني الصادق سعد السنوسي.

20 – مندوب ليبيا الدائم لدى منظكو الإيسيسكو سعد امحمد الذيب.

21 – المستشار الثقافي لمدير عام منظمة الإيسيسكو نجيب الغياتي.

22 – خبيرة مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري هدى عبد الله المقيرحي.

23 – مدير إدارة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية أسامة محمد عبد الهادي.

24 – أمين الشعبة الإسلامية باللجنة الوطنية صباح محمد المغربي.

25 – مدير المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الطاهر الجراري.

26 – رئيس مجمع اللغة العربية عبد الحميد عبد الله الهرامة.

27 – مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

28 – مندوب عن الهيئة العامة للخيالة والفنون والمسرح – المنطقة الشرقية.

29 – مندوب عن الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

30 – مندوب عن جامعة بنغازي.

31 – مندوب عن التعليم التقني والفني – بنغازي.

32 – مندوب عن مكتب الإعلام بديوان وزارة التربية والتعليم.

33- مندوب عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

وتعمل اللجنة حسب المادة الثانية من قرار إنشائها رقم ( 1) لسنة 2023 تحت إشراف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وعليها إحالة تقرير بنتائج أعمالها فور الإنتهاء من مهامها المكلفة بها.

وتوجت مدينة بنغازي بإختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023 م، بما تضمه من العديد من الآثار والمعالم الإسلامية، التي تمثل نموذجًا فريدًا للمعمار الإسلامي، من بينها المسجد العتيق، وجامع عصمان، وسيدي أخربيش ناهيك عن الثقافة الإسلامية الضاربة في التاريخ في أحيائها وشوارعها ومساجدها وزاوياها.

ويشكل هذا الحدث الثقافي الإسلامي تجسيدًا للدور التاريخي الذي لعبته مدينة بنغازي في نشر الإسلام، وكممر حيوي للثقافة والمورث الإسلامي من الشرق إلى منطقة المغرب العربي وعموم القارة الأفريقية، كما يبرز الإرث والمخزون الثقافي الإسلامي لليبيا، ونقله إلى العالم.

وتهدف منظمة المؤتمر الإسلامي من برنامج العواصم الثقافية الإسلامية إلى تجديد مضامين الثقافة الإسلامية ونشرها، وتخليد الأمجاد الثقافية والحضارية للمدن المختارة كعواصم للثقافة الإسلامية، وإنعاش رسالة الثقافة الإسلامية في العواصم من خلال ما تقوم به من خدمة الأدب والمعارف والعلوم الإسلامية.

كما يهدف برنامج العاصمة الثقافية إلى تقديم الصورة المشرقة والحقيقية للحضارة الإسلامية الإنسانية، وإبراز القيم الإنسانية لهذه الحضارة، وإشاعة التفاهم والتعايش بين الشعوب، وخاصة خلال الفترات الصعبة التي تمر بها الأمة، وتعزيز الحوار بين الحضارات المختلفة.

يُشار إلى أن اختيار عاصمة الثقافة الإسلامية، يبنى على عدة معايير تحققها الدولة المُرشحة، وتحقق هدف البرنامج ككل، ومن بينها أن تكون المدينة المرشحة لها وضع تاريخي مؤكد، وشهرة علمية، ومكانة ثقافية مرموقة في المنطقة، وأن يكون للمدينة مساهمة بارزة في الثقافة العالمية، من خلال الثقافة الأدبية والأعمال الفنية، لمفكريها ومؤلفيها.

كما يجب أن يكون للمدينة مراكز للبحث العلمي خاصة بها، وتكون مقصدًا للباحثين في مجالات العلم المختلفة، أن تقوم المدينة بالترويج الثقافي لها، من خلال المهرجانات، والمعارض الأدبية والفنية، وأن يكون الترشيح لعاصمة الثقافة الإسلامية، مرفقًا بدراسة مفصلة عن المدينة. (وال)

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