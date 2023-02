مع تأجيل مجلس الدولة جلسته.. نواب يتحدثون عن ضرورة إيجاد شريك سياسي آخر بالمنطقة الغربية

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير، إن رئاسة المجلس الأعلى للدولة طلبت مهلة حتى يوم الخميس القادم لاستكمال المشاورات بشأن التعديل الدستوري الـ13.

من جانبه ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أنهم على تواصل مستمر مع مجلس الدولة، وأنهم أدخلوا كل التعديلات المطلوبة والمقدمة منهم، بحسب قوله.

وقال النويري إنه يجب ألا تتوقف المفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة، لإيجاد حل للانسداد السياسي الحاصل، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الـ13 يخدم مصلحة البلاد، على حد تعبيره.

من جانبه قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، إنه يجب البحث عن شريك سياسي جديد بالمنطقة الغربية بديلا عن المجلس الأعلى للدولة.

ودعا قويرب النواب إلى فتح قنوات اتصال مع أطراف جديدة بالمنطقة الغربية، كالمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الرئاسي، وذلك بهدف الخروج بقانون للانتخابات.

بدوره اتهم رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، المجلس الأعلى للدولة بالمماطلة، وأنه إذا لم يصوت على التعديل الدستوري الـ13 فإنهم سيعلقون المفاوضات معه، وفق قوله.

وأشار العريبي إلى ضرورة البحث عن شريك آخر كالمجلس الرئاسي أو القوة الفاعلة على الأرض للتفاهم حول العملية السياسية إذا استمر مجلس الدولة المماطلة، وفق قوله.

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان المجلس الأعلى للدولة إلغاء جلسة اليوم الثلاثاء إلى الخميس القادم، والتي كانت ستناقش التعديل الدستوري المحال من مجلس النواب.

المصدر: جلسة مجلس النواب

