ليبيا الان

مؤسسة النفط الليبية تناقش وضع خطة لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بالذروة الصيفية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقدت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقرها في طرابلس، لمناقشة وضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز لمواجهة الذروة الصيفية بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ومستشار رئيس حكومة الوحدة لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة ومدراء الإدارات المختصة بالشركات النفطية مليته – سرت، ومختصين من شركات الحديد والصلب.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة استعدادات الشركة العامة للكهرباء لأعمال العمرة لمحطات الكهرباء استعدادا للذروة الصيفية والكميات التي تطلبها محطات توليد الكهرباء من الوقود السائل والغاز بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين في هذا الخصوص وكذلك العمرة المبرمجة لمجمع مليته خلال شهر مايو القادم وتوفير الوقود السائل للمحطات خلال هذه الفترة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات أخرى لمتابعة ما تم عرضه في هذا الاجتماع.

 

Trending

حكومة الوحدة تطلع المبعوث الأممي على جهودها لإجراء الانتخابات الليبية
Trending

الحكومة الليبية المكلفة تجرى صيانة لمحطة تحلية مياه “بوترابة” ببلدية المرج

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك