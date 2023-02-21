مؤسسة النفط الليبية تناقش وضع خطة لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بالذروة الصيفية

عقدت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقرها في طرابلس، لمناقشة وضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز لمواجهة الذروة الصيفية بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ومستشار رئيس حكومة الوحدة لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة ومدراء الإدارات المختصة بالشركات النفطية مليته – سرت، ومختصين من شركات الحديد والصلب.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة استعدادات الشركة العامة للكهرباء لأعمال العمرة لمحطات الكهرباء استعدادا للذروة الصيفية والكميات التي تطلبها محطات توليد الكهرباء من الوقود السائل والغاز بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين في هذا الخصوص وكذلك العمرة المبرمجة لمجمع مليته خلال شهر مايو القادم وتوفير الوقود السائل للمحطات خلال هذه الفترة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات أخرى لمتابعة ما تم عرضه في هذا الاجتماع.

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