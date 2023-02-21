ليبيا الان

الأبلق: البعثة الأممية ستطرح مسار جديد بعيدا عن «النواب والدولة»

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب عمّار الأبلق أن “البعثة الأممية لدى ليبيـا بدعم من بعض الأطراف الدولية سائرة في طرح مسار جديد بعيدا عن مجلسي النواب والدولة”.

وقال الأبلق؛ إن “المسار  يمكن أن يكون شبيها بمسار لجنة 75 بغية إيجاد مسار دستوري وسلطة تنفيذية جديدة”.

وأضاف أن “حكومة باشاغا وُلدت ميّتة ولم تلقَ القبول الداخلي ولا الاعتراف الدّولي إذ أن الدول والمنظمات الدولية ما زالت تعترف بحكومة الدّبيبة”، على حد قوله.

وأوضح أن “مجلسي النواب والدولة يسعيان لتغيير حكومة الدّبيبة وإيجاد حكومة جديدة تُنهي الحكومتيْن”.

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«الأبلق»

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صحيفة الساعة 24

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