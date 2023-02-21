وزير الصحة يبحث معايير استيراد الأدوية

بحث وزير الصحة عثمان عبد الجليل، وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتوريد الأدوية منعاً لتداول الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمعايير الدولية والمنتهية الصلاحية وغير المخزنة بصورة صحيحة.

عبد الجليل، وخلال الاجتماع الذي عقده بمقر الوزارة ضم نقيب صيادلة ليبيا وممثلا عن اتحاد المهن الطبية وعضو اتحاد الصيادلة العرب، ناقش الاجتماع استراتيجية الوزارة لإعادة الثقة في النظام الصحي والقيام بدور تنظيمي ورقابي على توفير العقاقير والأدوية الطبية والمحافظة على صحة وسلامة المواطن.

وناقش المجتمعون وضع الية تختص بمتابعة توفير الأدوية وضمان تطابقها مع معايير الصحة العالمية المعتمدة مثل معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .