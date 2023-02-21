الشرارة للنفط تنفي بيان شركة البريقة حول توزيع البنزين والديزل

نفت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، ما نشرته شركة البريقة لتوزيع النفط حول ما يفيد توزيع وقود البنزين والديزل على المحطات التابعة لها.

وذكرت شركة الشرارة الذهبية، في بيان لها، أنه لليوم الثالث على التوالي تقوم صفحة شركة البريقة لتسويق النفط على موقع فيسبوك بنشر ما يفيد بتوزيع وقود البنزين والديزل لمحطات تتبع لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية ليوم الامس الاثنين الموافق 20/02/2023.

وأضافت، أن شركة الشرارة الذهبية لم تتلق مخصصاتها من الوقود وذلك لمدة 7 ايام متتالية من يوم الاربعاء الموافق 15/2/2023.

‏