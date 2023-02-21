أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط شخصًا بحوزته قنبلة يدوية وسلاح أبيض ومواد مُسكرة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري تمكن من ضبط شخص بحوزته قنبلة يدوية [رمانة] وسلاح أبيض ومواد مُسكرة ومبلغ خلال استيقاف أمني مُفاجيء.

وأوضحت المديرية أنه عقب إجراء استيقاف أمني مُفاجئ تم الاشتباه بمركبة نوع هيونداي أفانتي بيضاء اللون مُعتمة بالكامل.

وأفادت مديرية الأمن أنه عند استيقافها كان سائق المركبة مُرتبكاً مما أثار شكوك مجموعة التحريات فقاموا بتفتيش المركبة احترازيا.

وأشارت المديرية إلى أنه تم العثور داخل المركبة على قنبلة يدوية (رمانة)وسلاح أبيض نوع (سكين) وعدد 2 قنينة سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة.

وتابعت المديرية أنه تم كذلك العثور على ومبلغ مالي مبعثر داخل كيس وقدره 3483 دينار ومبلغ مالي آخر عُثر عليه داخل المركبة ايضا وقدره 185 دينار.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.