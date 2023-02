لتورطه بتجارة المخدرات والأسلحة.. مديرية أمن بنغازي تطيح بـ” بُرعي”

ليبيا – تمكن أعضاء مركز شرطة بوعطني من القاء القبض على ” شادي شريف جمعة ” مصري الجنسية الملقب بـ”برعي” أحد بائعي الخمور والمخدرات بمنطقة الوحيشي بما يعرف كشك الحاوي ويمتهن الإتجار بالأسلحة النارية.

مديرية أمن بنغازي أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأنه عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شُرطة بوعطني عن “برعي” ، حيث أفادت التحريات بأنه يعمل كبائع لهذه السموم بمنطقة الوحيشي في ما يعرف بـ”كشك الحاوي” وعمل أيضًا بمنطقة بوهديمة في مايعرف بـ”بكشك الحفرة” ويتقاضى مبالغ مالية مقابل بيعه هذه الآفة المُدمرة.

وأوضح المصدر بأن تحريات رجال الشرطة أفادت بتواجده بمنطقة شبنة وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وضبط “شادي شريف جمعة”، مبينًا بأنه بعد مُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري تم أنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة شبنة وعند وصولهم تم مراقبة المنزل الذي يختبئ به “برعي”.

وأكدت مديرية الامن قيام عناصرها بمداهمة المنزل والقبض على المعني وبحوزته سلاح ناري نوع مسدس وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه إعترف بما نُسب إليه من تجارة حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة والإتجار بالأسلحة النارية وبتفتيش هاتفه تم العثور على صور وهو يحمل اسلحة نارية ويرتدي ملابس عسكرية، كما تم ضبط مقاطع لديه تبين كيفية ترويج المخدرات عبر تطبيق الماسنجر وأفاد أيضًا بتنقله مابين منطقة بوهديمة والوحيشي للعمل بترويح المخدرات والمواد المُسكرة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

