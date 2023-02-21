مصراتة.. ضبط شخص يقوم بتمزيق إطارات السيارات بالسكـاكيـن

تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الثلاثاء من القاء القبض على متهم يقوم بإتلاف وتمزيق الإطارات بالسكاكين في منطقة المقاصبة بمدينة مصراتة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الواقعة بدأت عقب ورود شكاوي من بعض المواطنين بمنطقة المقاصبة بمدينة مصراتة بتعرض مركباتهم لأضرار أدّت إلى تلف وتمزيق الإطارات بالسكاكين من قبل مجهول.

وأضاف البيان “من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات حول هذه الواقعة، تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023م من القبض على المدعو (ع . م . أ) والذي اعترف بقيامه بهذا السلوك الإجرامي.

ونوه البيان إلى أنه تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.