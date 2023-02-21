الهجرة الدولية بسبها تبدأ سلسلة تدريبات حول طرق مكافحة نقل العدوى في المؤسسات الصحية

أخبارليبيا24- خاص

بدأت منظمة الهجرة الدولية بسبها سلسلة تدريبات حول طرق مكافحة نقل العدوى في المؤسسات الصحية وبين أفراد العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وانطلقت التدريبات بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح منسق مكتب الصحة بالمنظمة الدولية للهجرة أحمد ابوعزوم لـ”أخبارليبيا24″ أن التدريب استهدف عناصر طبية من عدة مناطق بالجنوب، سبها والبوانيس ووادي الشاطئ ووادي عتبة ومرزق وتراغن.

وأضاف أبوعزوم أن التدريب استهدف تعزيز قدرات العاملين الصحيين بأهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها، كما ترسي هذه التدريبات أهمية تقديم الخدمات الصحية بشكل مهني وآمن لكل الممارسين للعمل والمرضى على حد سواء.

من جانبه أوضح أخصائي مكافحة العدوى الطبيب طه ميلاد، أن وزارة الصحة كلفت فريق من الأخصائيين لتدريب العناصر الطبية على طرق ومهارات الوقاية من العدوى بين العناصر الطبية.

وذكر ميلاد، أن من أهم الأساسيات في هذا المجال كان عملية التخلص من النفايات الطبية التي قد لا يدرك الجميع خطورة التخلص منها بطريقة غير سليمة.