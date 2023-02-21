ليبيا

بنغازي – متابعات |

21 February, 2023

اجتمعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير المالية بالحكومة الليبية المصادق عليها برلمانيا وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة “عمر تنتوش” أن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023 وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة موضحاً بأنه سيتم إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023.

وشدد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة على أهمية مراسلة هيئة الرئاسة من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.