الهجرة وتأمين الحدود..الطرابلسي يؤكد على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا

أخبارليبيا24

أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة اوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أهمية تفعيل التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأوضح الطرابلسي خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة بالعاصمة الايطالية روما أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة عمل من أربعة محاور.

وأضاف وزير الداخية أن الخطة تتضمن حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة من أجل التصدي لعمليات التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للوطنية والإرهاب.