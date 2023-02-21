خلال لقائه “المنفي”.. السفير الباكستاني يُشيد بجهود الرئاسي لتحقيق الاستقرار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير الباكستاني لدى ليبيا “رشاد جاويد”، وذلك بعد انتهاء مهامه سفيراً لبلاده في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس عبر صفحته على “فيسبوك” أشاد المنفي ، خلال اللقاء بما بذله السفير الباكستاني من جهود لتقوية العلاقات الليبية الباكستانية، ولدعم حكومته للمجلس الرئاسي، ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية من تعاونٍ ودعمٍ في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبدوره أثنى السفير الباكستاني، على ما وجده طيلة فترة عمله في ليبيا من دعم وتفهم، وما يبذله رئيس المجلس من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار، متمنياً التوفيق له وللمجلس الرئاسي لتحقيق التنمية والازدهار في ليبيا.