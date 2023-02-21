القبض على 21 شخصًا بتهمة الـقـتـل في طرابلس

قالت وزارة الداخلية، أن عدد المقبوض عليهم في العاصمة طرابلس على ذمة قضايا جنائية وجنح بلغ 163 شخصًا خلال شهر يناير من العام الجاري 2023 .

وبحسب الاحصائية الجنائية المسجلة بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، بلغ عدد المقبوض عليهم خلال شهر يناير 2023 في قضايا القتل 21 متهمًا وضبط حالة واحدة بالشروع في القتل.

وأشارت الحصائية الى القبض على 18 متهمًا صدرت بحقهم أوامر قبض .

وتضمنت الاحصائية عدد المتهمين بالسرقة والمقبوض عليهم حيث بلغ العدد 52 متهمًا و10 متهمين بالسرقة بالاكراه ومتهم واحد بتهمة الخطف بينما ألقت القبض على 60 جنح في قضايا مختلفة .