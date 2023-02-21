رئيس مجلس النواب يتفقد أعمال صيانة جامعة بنغازي

بنغازي 21 فبراير 2023 (وال) _ تفقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رفقة نائبيه الأول والثاني الأستاذ فوزي النويري، والدكتور عبدالهادي الصغير، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، أعمال الصيانة التي تجري داخل أروقة جامعة بنغازي.

هذا و رافق رئيس مجلس النواب خلال الجولة أيضاً رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي، و أعضاء اللجنة السيد فرج اقعيم، والمهندس عبد الرحمن زيد، ورئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، ولفيف كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس، وموظفي الجامعة.

وبدوره، اطلع المستشار على سير أعمال الصيانة، التي تشرف عليها لجنة إعادة الاعمار والاستقرار، المشكلة من قبل مجلس النواب.

كما عبر عن امتنانه العميق لكافة الجهود المبذولة من اللجنة، حاثا إياها على بذل مزيد من الجهود لإنجاز والانتهاء من عمليات الصيانة لهذا الصرح التعليمي الكبير، بما يضمن توفير المناخ التعليمي للطلاب. (وال _ بنغازي)

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