أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة في اجتماعها الأول بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيسي اللجنة وأعضاء من البلدين، بحسب وزارة الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة شرعت في خطة عمل من 4 محاور، بينها حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة والتصدي لعمليات التهريب والجريمة العابرة والإرهاب، بحسب وصفه.

المصدر: وزارة الداخلية

The post من روما.. “الطرابلسي” يؤكد أهمية التعاون الأمني مع إيطاليا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار