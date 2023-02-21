المشير خليفة حفتر يشارك في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” بالإمارات

شارك القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في النسخة الـ16 لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس” والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري والأمن البحري “نافدكس” في الإمارات.

وكان في استقبال حفتر عقب وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منصور بن زايد آل نهيان

ويعد معرض “آيدكس” المقام في الإمارات هو أكبر معرض دفاعي مشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس الإثنين، معرض الدفاع الدولي “آيدكس” في دورته الـ16، والذي يستمر 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتقام نسخة هذا العام بالتزامن مع مرور 30 عاما على انطلاق الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.

Trending حكومة الوحدة تطلع المبعوث الأممي على جهودها لإجراء الانتخابات الليبية