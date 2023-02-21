مجلس النواب يقر مشروع قانون النقابات وعدد من مشاريع القوانين الأخرى

الوطن|رصد

خلص مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير والتي استمرت لساعات متأخرة من مساء اليوم لعدة أمور.

وكان أول أمر وصل له مجلس النواب هو إقرار مشروع قانون الرياضة بالأغلبية مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من السادة النواب حول مشروع القانون، بالإضافة لإقرار أعضاء المجلس أيضًا مشروع قانون النقابات بالإجماع مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من السادة النواب حول مشروع القانون.

وصوّت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع قرار تشكيل لجنة إعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وإحالة مشروع قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للاختصاص

وقام أعضاء مجلس النواب بالتصويت بالأغلبية على مشروع قانون بإضافة بعض الاحكام للقانون رقم 20 لعام 2013 بشان انشاء هيئة الرقابة الإدارية.