مالية النواب تعيد مشروع الميزانية للحكومة الليبية لتعديله

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أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب عمر تنتوش أنه سيتم إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله.

وأضاف تنتوش أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها مع وزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022.م والعام 2023.م

وشدد رئيس اللجنة على أهمية مراسلة هيئة الرئاسة من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة مع وزير المالية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023