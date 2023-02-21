وزير الخارجية التونسي الجديد: مستعدون لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لليبيين

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الجديد مع “عبدولاي باتيلي، الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، استعرض خلالها تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا وأهم مساعيه مع مختلف الأطراف الليبيّة.

استقبل “عمّار”، “باتيلي” الذّي قدّم له التهاني بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه في هذا المنصب، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا وأهم مساعيه مع مختلف الأطراف الليبيّة ودول الجوار والشركاء الدوليين من أجل دفع هذا المسار وتعزيز الحوار بين الليبيين، بما يفضي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال وفقا لإرادة الشعب الليبي.

وثمّن لممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بهذه المناسبة مواقف تونس البنّاءة ودورها المحوري في مساندة مسار التسوية الأممي في ليبيا.

وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، شامل ودائم، في كنف الحوار والتوافق بين كافة مكونات الشعب الليبي، بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. كما جدّد استعداد تونس لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الليبي الشقيق، ولجهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا من أجل تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة بأسرها.