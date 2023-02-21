الليبي للاستشعار عن بعد: المد والجزر ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالزلازل أو تسونامي

أخبارليبيا24

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه ليس لهذه الظاهرة علاقة بالحركات التكثونية وليست مرتبطة بالزلازل أو بتسونامي كما يتصور البعض وكما تسوق له بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وتربطه بزلزال تركيا المدمر وتوابعه.

وأفاد المركز أن هذه الظاهرة تأتي نتيجة طبيعية لثلاثة عوامل رئيسية وهي جاذبية القمر الأكثر تأثيراً وجاذبية الشمس وأيضا حركة دوران الأرض حول محورها ، فالأرض والقمر يتجاذبان بما يعرف بالقوة التجاذبية والجزء الأقرب المقابل للقمر هو الأكثر تأثراً بهذه الحركة.

ولفت إلى أن القوة التجاذبية تؤدي في العموم لتمدد شكل الأرض ، فمياه المحيطات والبحار تتأثر بشكل أكبر بحيث تنجدب كثل البحار للجزء الأقرب للقمر وتعرف بالمد وفي الجهة الأبعد تتكون ظاهرة الجزر الطبيعية.

وتابع المركز أنه يكون للشمس تأثير مماثل ولكن بسبب بعدها عن الأرض يكون أقل من تأثير القمر ، فإذا كانت الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم فتتجمع هذه العوامل وتؤدي الي ظاهرة المد والجزر الكبرى.

وأفاد المركز أنه اجتمعت في هذه الفترة من السنة مجموعة من العوامل التي أدت إلى حدوث الجزر الكبير الملاحظ على الشواطيء الليبية وباقي دول الجوار وهذا ما يسمى بالجزر الربيعي.

وأكد أن الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم تقريبا وهي فترة المحاق ودخول شهر شعبان ، والقمر أقرب ما يكون من الأرض ، والأرض أقرب نوعا ما من الشمس بسبب وقوع الحضيض الشمسي الذي حدث في شهر يناير ، واقتراب حدوث الاعتدال الربيعي.

ولفت المركز إلى أن هذه العومل مجتمعة سببت في هذا الجزر الكبير والذ يستمر لأيام ثم يعود الوضع الطبيعي لمنسوب المياه في البحر وهذا معروف عند الفلكيين وعند البحارة والصيادين.