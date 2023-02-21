الحداد يتفقد التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي “أسد الصحراء 2023”

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي “محمد الحداد”، صباح أمس الإثنين، بزيارة إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، وكان في استقباله رئيس أركان القوات البرية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة التدريب، وعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي الجيش الليبي.

وبحسب بيان للرئاسة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تأتي هذه الزياره للوقوف على التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي أسد الصحراء 2023م.

وأضاف البيان أن “الحداد”، اطلع على الخطط التدريبية الميدانية التعبوية على يد نخبة من ضباط المؤسسة العسكرية،

كما تابع تجهيز كافة الدبابات وعربات الـBMB من مفرزة الصيانة بالرئاسة، وهي التي ستكون بها تنفيذ التمرين.

وبحسب البيان، تتطلع رئاسة أركان القوات البرية من خلال اجراء التمرين التعبوي (أسد الصحراء)، إلى إبراز ألوية المشاة وفوج المدفعية، دعما لقوة المؤسسة العسكرية برئاسة أركان القوات البرية،

وكذلك رفع مهارات وتأهيل ضباط وأفراد الجيش الليبي بوحدات رئاسة الأركان القوات البرية على الأسلوب الأمثل لاستخدام الأسلحة والمعدات الحربية وتنفيذ المهام القتاليه المختلفة.