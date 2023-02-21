جمعية علوم البحار تحسم الجدل بشأن انحسار البحر في شواطئ ليبيا

علق رئيس الجمعية الليبية والمغاربية لعلوم البحار ضو حدّود، اليوم الثلاثاء بشأن الصور المتداولة على نطاق واسع وحالة الجدل حول انحسار البحر في عدد من الشواطئ في ليبيا.

وأوضح ضو حدّود، في تصريحات صحفية أن ما يحدث الآن من تراجع وانحسار شواطئ ليبيا، ظاهرة طبيعية تسمى المدّ والجزر، وتحدث في أواخر الشهور العربية وأواسطها بصورة واضحة .

وقال رئيس الجمعية الليبية والمغاربية لعلوم البحار، أن بعض الناس ربط ظاهرة انحسار شواطئ ليبيا، بـزلزال تركيا وسوريا، فازدادت مخاوفهم مع أنها ظاهرة طبيعية.

وأكد حدّود، أنه لم تصدر أي تحذيرات دولية من حدوث جزر أو مدّ غير طبيعي.