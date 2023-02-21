عاجل ليبيا الان

جمعية علوم البحار تحسم الجدل بشأن انحسار البحر في شواطئ ليبيا

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علق رئيس الجمعية الليبية والمغاربية لعلوم البحار ضو حدّود، اليوم الثلاثاء بشأن الصور المتداولة على نطاق واسع وحالة الجدل حول انحسار البحر في عدد من الشواطئ في ليبيا.

وأوضح ضو حدّود، في تصريحات صحفية أن ما يحدث الآن من تراجع وانحسار شواطئ ليبيا، ظاهرة طبيعية تسمى المدّ والجزر، وتحدث في أواخر الشهور العربية وأواسطها بصورة واضحة .

وقال رئيس الجمعية الليبية والمغاربية لعلوم البحار، أن بعض الناس ربط ظاهرة انحسار شواطئ ليبيا، بـزلزال تركيا وسوريا، فازدادت مخاوفهم مع أنها ظاهرة طبيعية.

وأكد حدّود، أنه لم تصدر أي تحذيرات دولية من حدوث جزر أو مدّ غير طبيعي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك