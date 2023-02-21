له ضلع في الفساد..سهيل الغرياني يعلق على إطلاق السجين عبدالله منصور

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علق سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادبق الغرياني على إطلاق سراح أحد رموز النظام السابق عبدالله منصور.

وفال الغرياني في منشور عبر حسابه عل “فيسبوك” :”لا أعلم إن كان المُطلَقُ سراحُه اليومَ قد ارتكب جريمة تتعلق بمُعَيّنين أو لا، وإن كان لا يخلو حالُه مِن أن يكون له ضلع في الفساد وفي تخريب البلاد – على أقل تقدير – خلال العقود السابقة، فقد كان رأسا من رؤوسها”.

وأضاف :”لكن في حال كانت هناك حقوق لمعتدَى عليهم تتعلق بمن أُطلق سراحُه، فإن كل مَن أَسهم في إطلاق سراحه لن يبرأ من افتياته على أصحاب الحقوق يوم القيامة وسيتحمل كِفْل ذلك ما دام لم يتحللهم”.

وأكد نجل المفتي :”لكن الذي يعلمه الكثير على وجه اليقين أن هناك الكثير من المظلومين في السجون في طرابلس وغيرها يستغيثون بالله مما يقع عليهم من ظلم السجون وعذاباتها وهؤلاء المظلومون لا شك سيتعلقون برقاب من يديرون الدولة اليوم بدءا من أعلى مسؤول فيها حتى السجان الذي يحرس تلك السجون، يحاجونهم أمام الله تعالى عن تخليهم عنهم وعدم نصرتهم”.

وذكر الغرياني :”ومن خذل مسلما في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته، خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجه الأحد الماضي، الشكر للنائب العام عقب الإفراج عن الموقوف عبدالله منصور.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم”.

وأضاف رئيس الحكومة :”لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور”.