صور… “محمد الحداد” يتفقد تجهيزات “أسد الصحراء”

تفقد محمد الحداد رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي “أسد الصحراء 2023م”.

واطلع الحداد على الخطط التدريبية الميدانية التعبوية، وتابع تجهيز كافة الدبابات وعربات الـBMB من مفرزة الصيانة بالرئاسة، وهي التي ستكون بها تنفيذ التمرين.

وتطلع رئاسة أركان القوات البرية من خلال اجراء التمرين التعبوي (أسد الصحراء)، إلى إبراز ألوية المشاة وفوج المدفعية، دعما لقوة المؤسسة العسكرية برئاسة أركان القوات البرية،

وكذا رفع مهارات وتأهيل ضباط وأفراد الجيش الليبي بوحدات رئاسة الأركان القوات البرية على الأسلوب الأمثل لاستخدام الأسلحة والمعدات الحربية وتنفيذ المهام القتاليه المختلفة.

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