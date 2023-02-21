الرئيس التونسي: هناك جهات تلقت أموالًا بعد 2011 لتوطين المهاجرين غير الشرعيين

عقد الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، اجتماعًا لمجلس الامن القومي عقب مواجهات في عدة مدن بين مهاجرين أفارقة ومواطنين .

وأكد سعيد بحسب وسائل الإعلام التونسية، أن الوضع غير طبيعي وهناك ترتيبات تم اعداها لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.

ولفت الرئيس التونسي إلى أن، هناك جهات تلقت أموالًا بعد سنة 2011 من اجل توطين المها جرين غير الشرعيين.

مشيرا أن هدف موجات الهجرة المتعاقبة هو اعتبار تونس دولة افريقية فقط بلا انتماء للأمتين العربية والإسلامية.

كما أكد رئيس تونس، على ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة و ماتؤدي له من جرائم وممارسات غير مقبولة.

مطالبا الجهات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية بالتطبيق الصارم للقانون بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.

معتبرا أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي الدفاع عن حقوق الانسان.