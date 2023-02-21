بليحق: هذا ما خلص إليه مجلس النواب في جلسة الثلاثاء

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” إن المجلس خلص في جلسته الرسمية الثلاثاء التي استمرت لساعات متأخرة من مساء اليوم إلى ما يلي:
1- إقرار مشروع قانون الرياضة بالأغلبية مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من السادة النواب حول مشروع القانون.
2- إقرار مشروع قانون النقابات بالإجماع مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من السادة النواب حول مشروع القانون.
3- التصويت بالأغلبية على مشروع قرار تشكيل لجنة إعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وإحالة مشروع قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة للسيد رئيس مجلس النواب للإختصاص.
4- التصويت بالأغلبية على مشروع قانون باضافة بعض الاحكام للقانون رقم 20 لعام 2013 بشان انشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت الجلسة برئاسة النائب الأول ” فوزي النويري ” وبحضور النائب الثاني ” عبدالهادي الصغير ”.
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