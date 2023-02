بهدف تنسيق المواقف.. الخارجية القطرية تكشف عن زيارة إلى واشنطن لحضور اجتماع بشأن ليبيا

كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية “محمد الخليفي” إلى واشنطن لحضور اجتماع بشأن ليبيا.

وقال الأنصاري خلال إحاطة أسبوعية لوزارة الخارجية، إن قطر تولي اهتماما كبيرا بشأن الأشقاء في دولة ليبيا، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث أن حضور هذا الاجتماع يؤكد أهمية الملف الليبي لدولة قطر، مضيفا أن اللقاء سيكون مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأفاد الأنصاري بأن الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية، طبق قوله.

وأكد المتحدث باسم الخارجية دعم الدوحة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، بحسب وصفه.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية

