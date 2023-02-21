ليبيا تترأس المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة

أعلنت منظمة المرأة العربية عن عقد مؤتمرها العام التاسع بعنوان “النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة” برئاسة دولة ليبيا يومي 27-28 فبراير الجاري.

وتناقش جلسات عمل المؤتمر أربعة دراسات إقليمية رئيسية أعدها خبراء من الدول العربية من منظور مقارن، في مجالات: قوانين العنف والتحرش في أماكن العمل، وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، وأنظمة الضمان الاجتماعي في مجال صحة المرأة، وتمكين الناجيات من العنف في الحروب والنزاعات والاحتلال والإرهاب.

ويقدم في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية تقارير وطنية تتناول خبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش.

يذكر أن منظمة المرأة العربية هي حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية ومقرها جمهورية مصر العربية، وكان مجلس الجامعة وافق على إنشاء المنظمة انطلاقاً من ‘إعلان القاهرة’ الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر 2000.

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