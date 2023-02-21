الوطنية للنفط: وضع خطة مستعجلة لتزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز

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ناقش عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، ومستشار رئيس الحكومة المنتهية لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، وعدد من مدراء الشركات النفطية، خلال اجتماع بالمؤسسة اليوم، وضع خطة عمل مستعجلة لدعم تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز لمجابهة الذروة الصيفية

وناقش المجتمعون استعدادات الشركة العامة للكهرباء لأعمال العمرة لمحطات الكهرباء للذروة الصيفية، والكميات التي تطلبها المحطات من الوقود السائل والغاز، بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين، والعمرة المبرمجة في شركة مليتة خلال شهر مايو المقبل.