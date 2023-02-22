حسين القطراني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي المصالحة في ليبيا

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنة المؤقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف، “حسين القطراني” مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا “ليزلي أوردمان”، تطورات الوضع السياسي ودعم الاستقرار ومشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

ومن جانب آخر، قال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في منشور له بفيسبوك: “مضى 12 عاما على الثورة التي انتفض فيها الشعب الليبي مطالبا بمستقبل أفضل. تستمر الولايات المتحدة في الوقوف الى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية يمكنها تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه”.

وأضاف، “بعد أعوام من التقدم المتعثر حان الوقت لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولا. الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، التنمية الشاملة و العادلة، و استرجاع ليبيا لسيادتها على ترابها و حدودها. نحن ندعم الجهود القائمة، بمعاضدة الأمم المتحدة, للتوصل الى حلول توافقية تثمر في أقرب الآجال مسارا صادقا نحو الانتخابات. لا تمثل الانتخابات هدفا في حد ذاتها لكنها خطوة مهمة نحو احراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا”.