باتيلي استعرض تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا مع وزير الخارجية التونسي

العنوان – تونس

استعرض الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمّار، تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا.

وأشار باتيلي خلال اللقاء الثلاثاء في تونس إلى مساعيه مع مختلف الأطراف الليبيّة ودول الجوار والشركاء الدوليين من أجل دفع هذا المسار وتعزيز الحوار بين الليبيين، بما يفضي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال وفقا لإرادة الشعب الليبي.

وثمّن الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، مواقف تونس البنّاءة ودورها المحوري في مساندة مسار التسوية الأممي في ليبيا.

من جانبه، جدّد عمار التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، شامل ودائم، في كنف الحوار والتوافق بين كافة مكونات الشعب الليبي، بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما جدّد استعداد تونس لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الليبي الشقيق، ولجهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا من أجل تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة بأسرها.