ليبيا الان

مجلس النواب الليبي يقر قانوني الرياضة والنقابات ويوافق على تشكيل لجنة استراتيجية الهجرة

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

استئناف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس، عبدالهادي الصغير، والتي استمرت لساعات متأخرة من مساء اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن مجلس النواب أقر في جلسته مشروع قانون الرياضة بالأغلبية مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من النواب حول مشروع القانون.

كما أقر مجلس النواب مشروع قانون النقابات بالإجماع مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من النواب حول مشروع القانون.

وصوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قرار تشكيل لجنة اعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وإحالة مشروع قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة للسيد رئيس مجلس النواب للاختصاص.

كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون بإضافة بعض الاحكام للقانون رقم 20 لعام 2013 بشان إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

 

Trending

حكومة الوحدة تطلع المبعوث الأممي على جهودها لإجراء الانتخابات الليبية
Trending

الحكومة الليبية المكلفة تجرى صيانة لمحطة تحلية مياه “بوترابة” ببلدية المرج

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك