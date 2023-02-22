صوان: إدارة الأموال الليبية بالوضع الحالي سيحول دون نجاح أي عملية سياسية

الوطن| رصد

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي “محمد صوان”، أن استمرار الأوضاع الحالية يجعل القبول بلجنة وطنية تشرف على إدارة الأموال الليبية أمراً مُلحاً لضمان توزيع عادل للثروة.

صوان وفي تصريح صحفي أكد أن إدارة الأموال الليبية بالوضع الحالي سيحول دون نجاح أي عملية سياسية تهدف إلى الاستقرار السياسي المستقبلي، وهو ما يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها، وفق تعبيره.

وأضاف صوان أن الأمر يعد خطيراً ويضع الأطراف المتداخلة والمعنية بالملف الليبي أمام مسؤولياتها بعد أن أصبحت الأجسام السياسية عاجزة عن التوصل إلى أي تسوية، فضلاً عن توقعاته بأن يؤدي الإهدار في النفقات، وسوء إدارة المال العام، وانحراف المؤسسة المالية “المصرف المركزي” بإدارة فردية وانحيازها إلى طرف سياسي، بشكل وصفه بالسافر، لعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من حالة الانسداد السياسي.

وحول الانقسام السياسي وغياب حكومة مركزية تحفظ الأمن وتطبق القانون، قال صوان إن هذه المعطيات يجعل من تحييد الأموال الليبية عن التوظيف السياسي ضرورة يجب تحقيقها إذا لم يتم التوافق على حل سياسي شامل قبل فوات الأوان.